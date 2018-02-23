Бакулин нашелся на реабилитации в Израиле
"Как только позволит здоровье, он вернется в Украину и выразит свою позицию"
Бывший глава "Нафтогаза Украины", народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин уже полтора года находится за пределами Украины в связи с состоянием здоровья.
Об этом в эфире "112 Украина" рассказал сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, передает УНН.
"Господин Бакулин уже полтора года находится за пределами Украины, причем это не связано с тем уголовным делом. Бакулин поехал лечиться, перенес две операции. Сейчас на реабилитации ... Он был на реабилитации в Израиле", - рассказал депутат.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли Бакулин предоставить свою позицию относительно представления генпрокурора о снятии неприкосновенности, Бойко сказал: "Я думаю, что там будет все по закону и он появится на Регламентном комитете ... Как только позволит здоровье, он вернется в Украину и выразит свою позицию".
Напомним, 16 февраля Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бакулина в рамках расследования аферы с закупкой "вышек Бойко" по завышенной стоимости.
Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду.
Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу".
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