США "обеспокоены и разочарованы" ситуацией на Мальдивах, - Госдепаратмент

В Вашингтоне подчеркнули, что действия президента, армии и полиции Мальдив противоречат конституции.

США "обеспокоены и разочарованы" ситуацией на Мальдивах, - Госдепаратмент
Фото: topwar.ru

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт заявила, что США "обеспокоены и разочарованы" тем, что президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин провозгласил чрезвычайное положение вопреки конституции страны.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Это (объявление ЧП - ред.) дает широкие полномочия силам безопасности для ареста и задержания подозреваемых, запрещает публичные собрания, налагает ограничения на передвижение и приостанавливает действие отдельных частей Мальдивской Конституции", - подчеркнула Науерт.

В Вашингтоне также подчеркнули, что президент, армия и полиция "не подчинились законному решению Верховного суда вопреки Конституции и верховенству права".

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, несмотря на то, что Ямин был избран в 2013 году при поддержке широкой коалиции, он последовательно отстранялся от своей коалиции, сажал в тюрьму и высылал всех более-менее значимых оппозиционных политиков. Кроме того, Ямин лишал избранных депутатов парламента права представлять своих избирателей, менял законы, чтобы подорвать права человека, особенно свободу выражения мнений.

Президент Ямин также ослаблял институты власти путем увольнения чиновников, которые отказывались выполнять его приказы, противоречившие законодательству и конституции страны, отметила Науерт.

"Соединенные Штаты призывают президента Ямина, армию и полицию придерживаться верховенства права, выполнить решение Верховного суда и постановления Уголовного суда, обеспечить полное и надлежащее функционирование парламента и восстановить конституционно гарантированные права народа и институтов Мальдивских островов", - подчеркнули в Госдепе.

Как сообщалось ранее сегодня, на Мальдивах арестовали двух судей Верховного суда.


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