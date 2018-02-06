Суд постановил задержать Гужву

Следующий шаг - объявление в розыск.

Суд постановил задержать Гужву
Игорь Гужва
Фото: sharij.net

Киевский суд постановил задержать и принудительно доставить на заседание главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии.

"Вчера суд постановил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг - объявление в розыск). Параллельно Банковая поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи", - написал Гужва в фейсбуке.

Напомним, Генеральная прокуратура намерена ходатайствовать о международном розыске Игоря Гужвы, заявил накануне генпрокурор Юрий Луценко.

Гужва был задержан 22 июня 2017 года в Киеве. Луценко тогда заявил, что главред "Страны" требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компромата на нардепа Дмитрия Линько. Вместе с Гужвой задержали его помощника Антона Филипковского, который передал деньги, найденные при обыске у Гужвы в портфеле.

23 июня Гужве сообщили о подозрении ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или нанесшее имущественный ущерб в крупных размерах; наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества).

22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал Филипковского виновным в вымогательстве (ч.3 ст.189 УК) и приговорил его к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Условный срок стал возможен благодаря сделке со следствием о признании вины.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Генпрокуратура признала, что главред "Страна.ua" законно покинул Украину, но обвинила его в затягивании рассмотрения уголовного дела.

В связи с этим ГПУ решила просить суд взыскать в госбюджет 544 тыс. гривен залога и избрать для Гужвы более строгую меру пресечения.


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