На Сицилии проснулся вулкан Этна

Облако пепла, образовавшееся в результате извержения, было видно на высоте в шесть километров.

На итальянском острове Сицилия вновь началось извержение вулкана Этна.

Об этом сообщает ANSA.

Облако пепла, образовавшееся в результате извержения, было видно на высоте в шесть километров вблизи Катании. Также было зафиксировано извержение лавы.

A powerful new paroxysm occurred at #Etna 's Southeast Crater at lunch time on 14 July 2021. Here are some moments during the early phase of the paroxysm, which subsequently became much more violent. pic.twitter.com/w4N5bs6GpS — Boris Behncke (@etnaboris) July 14, 2021

В то же время власть не закрывала авиапространство над аэропортом сицилийского города.

Институт вулканологии INGV заявил, что это последний "пароксизм" в новой фазе вулканической активности Этны, которая началась в середине февраля.

#Etna 's 44th paroxysmal eruptive episode at the Southeast Crater since 16 February 2021 occurred shortly after midnight on 7 July 2021. Tephra (ash & lapilli) was blown southward, obscuring the view from our home. These are my best shots of this rather intense, loud event. pic.twitter.com/MluIEjKOBK — Boris Behncke (@etnaboris) July 7, 2021

INGV также заявил, что нашел "сердце" вулкана, которое способствует активности и увеличению энергии внутри вулкана.

В феврале уже произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.