Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 3 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - информируют чрезвычайники.

Напомним, в марте раховские горные спасатели искали всю ночь сноубордиста, который заблудился в горах в районе горной долины Драгобрат.

Закарпатские спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева , который потерялся в районе горы Гемба в ночь с 13 на 14 февраля.

12 марта спасатели нашли пятерых киевлян в горах на Закарпатье.