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2021-04-03
Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах
Опасность схода лавин связана с оттепелью.
Фото: environment.nationalgeographic.com
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 3 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - информируют чрезвычайники.
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