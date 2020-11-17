В Италии проснулся вулкан Стромболи

Из близлежащих населенных пунктов было видно, как над вершиной вулкана поднялся 100-метровый столб пепла.

В Италии проснулся вулкан Стромболи
Фото: Скріншот

В Италии проснулся вулкан Стромболи, после мощного взрыва вверх поднялся высокий столб пепла.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Взрыв произошел в 10:24 по местному времени. Из близлежащих населенных пунктов было видно, как над вершиной вулкана поднялся 100-метровый столб пепла.

После извержения начался "дождь" из пепла и мелких кусочков лавы.

В Национальном институте геофизики и вулканологии - обсерватории Этны заявили, что взрыв большой интенсивности наблюдался на протяжении четырех минут и сопровождался оползневыми явлениями.

Пока нет информации о пострадавших или разрушениях.

Напомним, в августе в Индонезии вулкан выбросил в небо гигантское облако пепла. Людям посоветовали держаться от вулкана по меньшей мере за три километра и носить маски, чтобы минимизировать последствия оседания вулканического пепла.

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