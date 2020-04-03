Породы собак, которые легко переживут карантин

В условиях строгого карантина подолгу гулять с собаками на улице нет возможности. Пока одни питомцы страдают и скулят, другие с радостью "потусят" дома с любимыми хозяевами. 3 породы собак, которые легко переживут даже продолжительную самоизоляцию.

Бостон-терьер

Собаки породы бостон-терьер отлично ладят с людьми, легко поддаются дрессировке, не любят лаять без повода и не нуждаются в продолжительных физических нагрузках. Период карантина станет для них счастливым временем, которое они проведут лежа на диване рядом с хозяином.

Мопс

Мопс прекрасно себя чувствует в условиях городских квартир. Песики этой породы предпочитают полежать дома в уюте и комфорте, чем бегать по улице. Мопсы – отличные компаньоны, с которыми можно поиграть и отдохнуть в этот сложный для всех период.

Чау-чау

Ленивый и слишком уж привязанный к хозяину чау-чау будет счастлив, если вся семья будет сидеть дома. Физическая активность им требуется самая минимальная, а вот общение с домочадцами для него настоящее счастье.