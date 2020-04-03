Породы собак, которые легко переживут карантин

Компаньон на период карантина: 3 породы собак, с которыми будет весело в самоизоляции

В условиях строгого карантина подолгу гулять с собаками на улице нет возможности. Пока одни питомцы страдают и скулят, другие с радостью "потусят" дома с любимыми хозяевами. 3 породы собак, которые легко переживут даже продолжительную самоизоляцию.

Бостон-терьер

Породы собак, которые легко переживут карантин

Собаки породы бостон-терьер отлично ладят с людьми, легко поддаются дрессировке, не любят лаять без повода и не нуждаются в продолжительных физических нагрузках. Период карантина станет для них счастливым временем, которое они проведут лежа на диване рядом с хозяином.

Мопс

Породы собак, которые легко переживут карантин

Мопс прекрасно себя чувствует в условиях городских квартир. Песики этой породы предпочитают полежать дома в уюте и комфорте, чем бегать по улице. Мопсы – отличные компаньоны, с которыми можно поиграть и отдохнуть в этот сложный для всех период.

Чау-чау

Породы собак, которые легко переживут карантин

Ленивый и слишком уж привязанный к хозяину чау-чау будет счастлив, если вся семья будет сидеть дома. Физическая активность им требуется самая минимальная, а вот общение с домочадцами для него настоящее счастье.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В среду в Киеве до +7 днем, ночью заморозкиВ среду в Киеве до +7 днем, ночью заморозки
ТОП-5 самых глупых пород собакТОП-5 самых глупых пород собак
В Украине 31 марта в среднем прогнозируется до +10, ночью заморозкиВ Украине 31 марта в среднем прогнозируется до +10, ночью заморозки
ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасомТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом
ТОП-3 самых уникальных пород кошек в миреТОП-3 самых уникальных пород кошек в мире
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-3 породы собак с самым сильным укусомТОП-3 породы собак с самым сильным укусом
ТОП-5 самых глупых пород собакТОП-5 самых глупых пород собак
ТОП-5 самых злопамятных пород собакТОП-5 самых злопамятных пород собак
ТОП-5 самых сильных пород собак, которые могут быть неуправляемымиТОП-5 самых сильных пород собак, которые могут быть неуправляемыми
Породы собак, которых нельзя держать в домеПороды собак, которых нельзя держать в доме
ТОП-3 самых верных пород собакТОП-3 самых верных пород собак
ТОП-3 самых доступных пород собак для каждой семьиТОП-3 самых доступных пород собак для каждой семьи
ТОП-3 породы собак, которые продлевают жизнь своим владельцамТОП-3 породы собак, которые продлевают жизнь своим владельцам
ТОП-5 пород собак, которых не нужно ежедневно выгуливатьТОП-5 пород собак, которых не нужно ежедневно выгуливать
ТОП-3 породы кошек для ленивых хозяевТОП-3 породы кошек для ленивых хозяев
Последние новости
Подгружаем последние новости