Как избавиться от муравьев на огороде: 5 народных методов, которые работают
Некоторые хозяйки теплое время года любят проводить на даче, выращивая зелень, овощи, фрукты и радуясь цветам и ароматам. Однако возле огорода часто можно столкнуться с непрошенными гостями: дворовыми котами, которые могут нанести существенный ущерб грядкам с урожаем, а также муравьями, которые вредят растениям. theLime делится с вами проверенными лайфхаками, как избавиться от них, информирует
Многие из нас ошибочно считают, что муравьи приносят только пользу. Да, они перерабатывают почву на глубину до 1,5 м,защищают сад от нашествия паутинного клеща, гусениц, слизней, личинок мух. Но в то же времясооруженный вблизи корней дерева муравейник со временем угнетает растение, муравьипоедают лепестки роз и сладкий нектар других цветов, а также питаются ягодами клубники, морковью, тыквой и пр.
С помощью каких народных средств можно избавиться от назойливых насекомых?
Сода
Пищевая сода, которую многие хозяйки часто используют для очищения различных загрязнений, отлично справится и с вредителями. Дело в том, что организм муравья насыщен кислотой, а сода - бикарбонат натрия, щелочное вещество, которое ее нейтрализует. Поступая в организм насекомого, сода вступает в реакцию с кислотой, разрушается внешняя оболочка насекомого, и оно гибнет.
Чтобы муравьи клюнули на приманку, необходимо взять по 0,5 ст. л. соды и сахарной пудры. Добавляем около 2 ст. л. воды, размешиваем и выливаем полученный раствор в пластиковые крышки. Расставляем емкости вдоль тропинок и в местах скопления насекомых.
Борная кислота
Борная кислота пагубно влияет на работу нервной и пищеварительной систем муравьев: она обезвоживает организм, а через несколько часов после попадания внутрь начинается паралич, и насекомое погибает. Если другие муравьи поедают останки, то же самое происходит и с ними.
Для приготовления раствора берем 5 г вещества и растворяем в стакане горячей воды, добавляем 2 ст. л. сахара или меда. Доливаем воды – около 1 л. Вечером, после того как насекомые собрались ночевать, поливаем этой смесью муравейник. Если же муравейник нельзя найти, раствор наливаем в небольшие плоские емкости и расставляем вдоль троп, по которым они передвигаются.
Перманганат калия (марганцовка)
Раствор перманганата калия также отлично справится в борьбе с вредителями. В 1 л воды насыпаем марганцовку до насыщенного розового цвета, постепенно смешиваем полученный раствор с 10 л воды, чтобы не переусердствовать с дозировкой. Поливаем им гнезда насекомых, а также обрабатываем растения, по которым они любят ползать.
Нашатырный спирт
Чтобы не только избавиться от назойливых насекомых, но и подкормить растения, необходимо приготовить простой раствор. 10 г нашатырного спирта разводим в 8-10 л воды и поливаем им весь участок.
Уксусная кислота
Избавиться от насекомых поможет также обычная уксусная кислота. Для этого 1 ст. л. столового уксуса нужно развести в 1 л воды и опрыскать те растения, на которых появились муравьи. Если же у вас уксусная эссенция, то 1 ст. л. разводят в 10 л воды. Регулярно повторяем процедуру до полного избавления от насекомых.