Как избавиться от муравьев на огороде: 5 народных методов, которые работают

Некоторые хозяйки теплое время года любят проводить на даче, выращивая зелень, овощи, фрукты и радуясь цветам и ароматам. Однако возле огорода часто можно столкнуться с непрошенными гостями: дворовыми котами, которые могут нанести существенный ущерб грядкам с урожаем, а также муравьями, которые вредят растениям. theLime делится с вами проверенными лайфхаками, как избавиться от них, информирует Апостроф .

Многие из нас ошибочно считают, что муравьи приносят только пользу. Да, они перерабатывают почву на глубину до 1,5 м,защищают сад от нашествия паутинного клеща, гусениц, слизней, личинок мух. Но в то же времясооруженный вблизи корней дерева муравейник со временем угнетает растение, муравьипоедают лепестки роз и сладкий нектар других цветов, а также питаются ягодами клубники, морковью, тыквой и пр.

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С помощью каких народных средств можно избавиться от назойливых насекомых?

Сода

Пищевая сода, которую многие хозяйки часто используют для очищения различных загрязнений, отлично справится и с вредителями. Дело в том, что организм муравья насыщен кислотой, а сода - бикарбонат натрия, щелочное вещество, которое ее нейтрализует. Поступая в организм насекомого, сода вступает в реакцию с кислотой, разрушается внешняя оболочка насекомого, и оно гибнет.

Чтобы муравьи клюнули на приманку, необходимо взять по 0,5 ст. л. соды и сахарной пудры. Добавляем около 2 ст. л. воды, размешиваем и выливаем полученный раствор в пластиковые крышки. Расставляем емкости вдоль тропинок и в местах скопления насекомых.

Борная кислота

Борная кислота пагубно влияет на работу нервной и пищеварительной систем муравьев: она обезвоживает организм, а через несколько часов после попадания внутрь начинается паралич, и насекомое погибает. Если другие муравьи поедают останки, то же самое происходит и с ними.

Для приготовления раствора берем 5 г вещества и растворяем в стакане горячей воды, добавляем 2 ст. л. сахара или меда. Доливаем воды – около 1 л. Вечером, после того как насекомые собрались ночевать, поливаем этой смесью муравейник. Если же муравейник нельзя найти, раствор наливаем в небольшие плоские емкости и расставляем вдоль троп, по которым они передвигаются.

Перманганат калия (марганцовка)

Раствор перманганата калия также отлично справится в борьбе с вредителями. В 1 л воды насыпаем марганцовку до насыщенного розового цвета, постепенно смешиваем полученный раствор с 10 л воды, чтобы не переусердствовать с дозировкой. Поливаем им гнезда насекомых, а также обрабатываем растения, по которым они любят ползать.

Нашатырный спирт

Чтобы не только избавиться от назойливых насекомых, но и подкормить растения, необходимо приготовить простой раствор. 10 г нашатырного спирта разводим в 8-10 л воды и поливаем им весь участок.

Уксусная кислота

Избавиться от насекомых поможет также обычная уксусная кислота. Для этого 1 ст. л. столового уксуса нужно развести в 1 л воды и опрыскать те растения, на которых появились муравьи. Если же у вас уксусная эссенция, то 1 ст. л. разводят в 10 л воды. Регулярно повторяем процедуру до полного избавления от насекомых.

Фото: pixabay.com