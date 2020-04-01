ТОП-5 самых сильных пород собак, которые могут быть неуправляемыми

Собака — это не только надежный друг и товарищ, но и в первую очередь защитник. Если речь идет о сторожевых собаках, то стоит помнить, что они намного сильнее, чем вам может показаться на первый взгляд. Их огромная мощь в любой момент может быть обращена против вас, не забывайте об этом! Представляем вашему вниманию ТОП-5 самых сильных пород собак, которые могут порой быть неуправляемыми, но если заниматься их воспитанием, то вы получите самого надежного охранника, о котором могли бы только мечтать.

Бордоский дог

Глядя на представителей этой породы, в глаза сразу бросается массивная голова и шея. Потенциальному врагу не так просто вцепиться в глотку бордоскому догу именно за счет таких анатомических особенностей. С раннего возраста нужно заниматься воспитанием этой собаки, иначе животное будет неуправляемым. С хозяином эти собаки очень приветливы и терпеливы. Если давать собаке правильно расходовать свою энергию, то она вырастет коммуникабельной и в меру активной.

Кане корсо

Внешне кане корсо выглядят устрашающе. По их мускулистому телу и мощной голове можно понять, что эта собака не из слабых. Из представителей этой породы выходят хорошие защитники, которые при любой опасности защитят своего хозяина. Воспитанием собаки нужно заниматься обязательно, иначе ее агрессия может перейти на членов семьи. Не допустите этого!

Тибетский мастиф

Эта порода собак отличается выносливостью и силой. Чтобы собака была послушной и не выплескивала на вас свою агрессию, нужно заниматься ее дрессировкой ежедневно. Заводить тибетского мастифа неопытным собаководам не рекомендуется. Справиться с силой этой собаки смогут далеко не все. Мастифы умные создания, поэтому при правильном подходе у вас все получится!

Немецкий дог

Немецкие доги готовы отдать свою жизнь, защищая семью своего хозяина. К людям эти собаки относятся с доверием и без агрессии, а вот к другим животным могут проявить жестокость. Дрессировать немецкого дога нужно постепенно, без давления. Если начать на них давить, то собака может вам отомстить. Злопамятность у них в крови.

Бурбуль

Бурбуль чаще остальных пород может стать неуправляемым, если им не заниматься. Напав на жертву, эта собака с легкостью ее порвет, и остановить ее в этом будет крайне сложно. С другими животными представители этой породы уживаются тяжело, а вот с детьми ладят очень хорошо.