Samsung намекнула на подготовку смартфонов с растягивающимися и скручивающимися OLED-экранами

Samsung намекнула на подготовку смартфонов с растягивающимися и скручивающимися OLED-экранами

Samsung успешно эксплуатирует фирменные гибкие дисплеи в складных смартфонах серий Galaxy Z Fold и Z Flip, а также поставляет свои решения другим компаниям. Кроме того, Samsung Display некоторое время работает над скручивающимися и растягивающимися матрицами, и похоже, их релиз уже не за горами.

Источник изображений: Samsung

Теперь компания запустила новый веб-сайт OLED Era, который будет служить для демонстрации её новейших разработок в сфере OLED-дисплеев. Помимо интересной информации об экранах, ресурс содержит схематические изображения новых типов устройств, которые Samsung может выпустить в ближайшем будущем.

Ещё в мае южнокорейский техногигант зарегистрировал торговую марку Z Rollable, что может означать, что компания намерена запустить устройство со скручивающимся, подобно рулону, дисплеем. На новом сайте упоминается скручивающийся дисплей, а также экран-слайдер, который раскручивается иным способом, будто растягиваяся, позволяя делать раздвижные смартфоны-слайдеры. Также здесь можно найти упоминания о складном экране для ноутбуков, что может свидетельствовать о планах Samsung продемонстрировать компьютер с гибкой матрицей в ближайшее время.

Samsung намекнула на подготовку смартфонов с растягивающимися и скручивающимися OLED-экранами

Помимо информации о своих новейших разработках, новый сайт Samsung Display содержит статьи об истории OLED-матриц, а также информационные материалы, рассказывающие об их характеристиках, свойствах, и преимуществах перед другими типами дисплеев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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