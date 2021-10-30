Xiaomi представила Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+ — продвинутые 5G-смартфоны по цене от $187

Xiaomi представила смартфоны серии Redmi Note 11. В семейство вошло три устройства: Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+. Две старшие новинки получили современный дизайн с плоскими гранями в стиле iPhone последних поколений, но в остальном они не копируют решения Apple . Титульный же Note 11 имеет закруглённые грани.

Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+ получили 6,67-дюймовые AMOLED-матрицы с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной платформы обеих новинок выступает чипсет MediaTek Dimensity 920, который работает в связке с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 128 или 256 Гбайт. Основная камера Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+ совмещает 108-Мп, 8-Мп и 2-Мп датчики. В качестве селфи-камеры используется 16-Мп сенсор.

Смартфон Note 11 Pro оборудован 5160-мА·ч аккумулятором с поддержкой 67-Вт зарядки. Старшая же модель предлагает батарею на 4500 мА·ч, которая способна полностью зарядиться за 15 минут благодаря поддержке 120-Вт быстрой зарядки. Пожалуй, это его главная отличительная черта, а также наличие защиты от выли и влаги по стандарту IP53. Добавим, что обе новинки могут похвастаться NFC-модулем, стереодинамиками JBL.

Базовый Redmi Note 11 построен на чипсете MediaTek Dimensity 810. Чип работает в тандеме с 4, 6 или 8 Гбайт ОЗУ. Ёмкость накопителя смартфона составляет 128 или 256 Гбайт. Основная камера совмещает 50-Мп главный, а также 8-Мп и 2-Мп вспомогательные сенсоры. Экран устройства представлен 6,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон оборудован 5000-мА·ч аккумулятором с поддержкой 33-Вт быстрой зарядки.

Redmi Note 11

За базовый Redmi Note 11 придётся выложить от $187 до $256 в зависимости от ёмкости накопителя и объёма оперативной памяти. Устройство будет доступно в голубом, зелёном и чёрном цветах. Redmi Note 11 Pro можно будет приобрести в зелёном, чёрном и фиолетовом цветах. Стоимость устройства будет составлять от $250 до $328. Стоимость Redmi Note 11 Pro+ составит от $312 до $359. Смартфон будет доступен в зелёном, чёрном и фиолетовом цветах.



