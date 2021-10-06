В Украине запускают 5G: где и когда заработают первые вышки

Технология 5G будет впервые запущена на территории Украины уже в конце октября. Произойдет это при поддержке компаний Huawei и Vodafone Ukraine на территории инновационного парка UNIT. City в Киеве .

По словам представителей Huawei , на сегодняшний день украинские мобильные операторы не видят возможностей монетизации 5G-технологии. По их мнению, самая перспективная отрасль для внедрения 5G в Украине - это агросфера.

Первыми доступ к 5G получат IT-компании, резиденты UNIT.City. Для них будут работать специальные сим-карты и совместимые с 5G терминалы. Полоса радиочастот передачи / приема базовой станции - 3700-3800 МГц (TDD) Ширина канала - 100 МГц.

Как известно, в 2020 году украинцы зарегистрировали и поддержали петицию с требованием "запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье". Петиция набрала 25638 голосов из 25000 необходимых для ее рассмотрения. Однако в Офисе президента Украины отклонили требования, и президент поблагодарил активистов "за активную гражданскую позицию", но отметил, что 5G не несет вреда здоровью, если придерживаться требований по уровню электромагнитного излучения.

Запуск 5G в Украине станет толчком для развития целого направления индустрий. Речь идет не только о телекоммуникациях, но и обо всех областях, где требуется сверхбыстрый обмен данными - добыча ископаемых, товарные и пассажирские перевозки, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. Участие в этом процессе берет шведская компания Ericsson, которая уже реализует несколько инновационных и образовательных проектов в Украине, в частности, открытие первого 5G демо-центра и запуск телекоммуникационных лабораторий в Киеве и Харькове.

Ранее сообщалось, что Vodafone совместно с предприятием ДТЭК Энерго запускают проект Smart Factory 5G, целью которого является замена человеческого труда роботизированной техникой.