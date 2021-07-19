В семейство смартфонов Honor Magic 3 войдут четыре модели: раскрыты цены

Недавно стало известно, что на глобальной презентации 12 августа бренд Honor представит смартфоны серии Magic 3. Теперь сетевые источники обнародовали новую порцию информации об этих устройствах, а также назвали цены.

В семейство смартфонов Honor Magic 3 войдут четыре модели: раскрыты цены

Здесь и ниже изображения Gizmochina

Ранее говорилось, что в серию войдут базовая версия Magic 3 и более мощная модификация Magic 3 Pro. Обе получат процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus с тактовой частотой до 3,0 ГГц.

Утверждается, что в оснащение Magic 3 войдёт 6,76-дюймовый дисплей с разрешением 2772 x 1344 точки. Эта панель получит отверстие для двойной селфи-камеры. Объём оперативной памяти составит до 12 Гбайт. Говорится о наличии четверной камеры и о поддержке быстрой 66-ваттной подзарядки. Цена якобы составит 620 долларов США.

В семейство смартфонов Honor Magic 3 войдут четыре модели: раскрыты цены

Версия Magic 3 Pro, по слухам, будет оборудована дисплеем формата 1228p и подэкранной камерой. Основной камере приписывают поддержку 100-кратного зума. Упомянута быстрая подзарядка мощностью 100 Вт и беспроводная подзарядка мощностью 50 Вт. Стоить устройство будет около 770 долларов.

Появились также сведения, что в дополнение к Magic 3 и Magic 3 Pro будут выпущены ещё две модели серии — Magic 3 SE и Magic 3 Pro+. Их оснащение пока не раскрывается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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