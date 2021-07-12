Названы самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует Xiaomi

В официальном аккаунте бенчмарка Master Lu в социальной сети Weibo появились сведения о самых производительных смартфонах, вышедших с января по июнь 2021 года. Первые места ожидаемо достаются совсем не флагманским моделям для обычных пользователей, а решениям для геймеров.

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В первую тройку вошли Black Shark 4 Pro от компании Xiaomi, ROG 5 Mirage от ASUS, а также Nubia Red Magic 6 Pro от ZTE . Все три оснащены флагманскими чипсетами Qualcomm Snapdragon 888. Лидирующая модель Black Shark 4 Pro набрала рекордные 938 991 балл.

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Для того, чтобы по максимуму использовать возможности мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888, смартфон Black Shark 4 Pro использует особую многослойную систему жидкостного охлаждения второго поколения.

В дополнения к обновлённому материалу для рассеивания тепла система структурирована для максимального охлаждения наиболее проблемных для геймерского смартфона областей — однокристальной платформы с CPU, GPU и 5G-модемом, а также контроллера 120-ваттной зарядки. Специально сконструированная система теплоизоляции позволяет избежать избыточной концентрации тепла.

Помимо тройки лидеров, в рейтинг лучших вошли всевозможные модели Vivo, OPPO, iQOO, Xiaomi, Realme, OnePlus и Redmi — Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Xiaomi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, Realme GT, OnePlus 9. Pro, Redmi K40 Pro и другие флагманские решения и даже смартфоны среднего уровня.



