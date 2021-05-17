Honor 50 станет первым смартфоном на новом процессоре Snapdragon 775G — презентация состоится в июне

Сетевые источники сообщают о том, что бренд Honor, отделившийся от китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в связи с санкциями со стороны Соединённых Штатов, готовит к выпуску первый смартфон на ещё не представленном официально процессоре Qualcomm Snapdragon 775G.

mydrivers.com

Речь идёт об аппарате Honor 50. Его презентация ожидается в июне, но продажи, вероятнее всего, начнутся месяцем позднее — в июле.

Платформа Snapdragon 775G, если верить имеющейся информации, обеспечит поддержку оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителей стандарта UFS 3.1. В состав процессора войдут вычислительные ядра Kryo 6xx, блок обработки изображений Spectra 570 и сотовый модем 5G. Чип будет изготавливаться по 5-нанометровой технологии.

gsmarena.com

Известно также, что процессор Snapdragon 775G получит контроллер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax. Говорится о возможности одновременного использования трёх датчиков изображений на 28 млн пикселей каждый.

Отмечается, что в новое семейство смартфонов войдут три модели. Это базовая версия Honor 50, а также более производительные модификации Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Последние две, как ожидается, получат процессор Snapdragon 888.



