WhatsApp тестирует функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщений

WhatsApp тестирует функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщений

Сегодня портал 9to5Mac рассказал о тестировании довольно важной функции в WhatsApp. Участникам бета-тестирования по программе TestFlight на iOS стало доступно управление скоростью воспроизведения голосовых сообщений.

Такая функциональность имеется уже довольно давно практически у всех конкурентов популярного мессенджера. В сборке WhatsApp с номером 2.21.60.11 стало возможно выбирать две дополнительные скорости: 1,5x и 2x. Неизвестно, дойдёт ли эта «фича» до публичной сборки, но тем пользователям, чьи собеседники любят записывать голосовые сообщения на 2-3 минуты, возможность ускорения придётся по вкусу.

Параллельно с этим сборка теперь требует минимум iOS версии 10. О прекращении поддержки старых устройств мессенджером мы сообщали в начале марта. Также недавно компания заявила о внедрении в WhatsApp сквозного шифрования для аудио- и видеозвонков. Эти нововведения выглядят попыткой отвлечь внимание аудитории от скорого вступления в силу новых правил обработки персональных данных, о которых СМИ пишут ещё с зимы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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