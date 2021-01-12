Турция начинает расследование по WhatsApp из-за разрешения на сбор информации пользователей для Facebook

В частности, приложение собирает информацию о местах расположения и номерах телефонов.

Совет по конкуренции Турции объявил о начале расследования в отношении мессенджера WhatsApp, который недавно сообщил о сборе данных пользователей для Facebook.

Приложение попросило пользователей разрешить собирать информацию о номерах телефонов и местоположении, пишет Reuters.

Совет по конкуренции отметил, что требование на сбор этих данных должно быть приостановлено до завершения расследования.

Facebook является владельцем мессенджера WhasApp. В январе 2019 года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что планирует объединить свою соцсеть, а также Instagram и WhatsApp в один сервис.

Изменения, как объявлялось, должны касаться только функций обмена сообщениями, но приложения должны работать как три отдельных.

В сентябре 2020 года Facebook объединил чаты Instagram и Messenger.

Напомним, что Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, в которых обвинили компанию Facebook Inc в нарушении антимонопольного законодательства и требуют, чтобы она продала WhatsApp и Instagram.

Компанию обвиняют в скупке конкурентов - приложения для обмена фотографиями Instagram за $ 1 миллиард в 2012 году и приложения для обмена сообщениями WhatsApp за $ 19 миллиардов в 2014 году.