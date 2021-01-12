Турция начинает расследование по WhatsApp из-за разрешения на сбор информации пользователей для Facebook

В частности, приложение собирает информацию о местах расположения и номерах телефонов.

Турция начинает расследование по WhatsApp из-за разрешения на сбор информации пользователей для Facebook
Фото: Телеканал 24

Совет по конкуренции Турции объявил о начале расследования в отношении мессенджера WhatsApp, который недавно сообщил о сборе данных пользователей для Facebook.

Приложение попросило пользователей разрешить собирать информацию о номерах телефонов и местоположении, пишет Reuters.

Совет по конкуренции отметил, что требование на сбор этих данных должно быть приостановлено до завершения расследования.

Facebook является владельцем мессенджера WhasApp. В январе 2019 года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что планирует объединить свою соцсеть, а также Instagram и WhatsApp в один сервис.

Изменения, как объявлялось, должны касаться только функций обмена сообщениями, но приложения должны работать как три отдельных.

В сентябре 2020 года Facebook объединил чаты Instagram и Messenger.

Напомним, что Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, в которых обвинили компанию Facebook Inc в нарушении антимонопольного законодательства и требуют, чтобы она продала WhatsApp и Instagram.

Компанию обвиняют в скупке конкурентов - приложения для обмена фотографиями Instagram за $ 1 миллиард в 2012 году и приложения для обмена сообщениями WhatsApp за $ 19 миллиардов в 2014 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардовРынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13
Приложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурированиеПриложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурирование
Redmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине январяRedmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине января
Блок рекламы


Похожие новости
Вместо WhatsApp: Илон Маск порекомендовал Signal, и теперь в мессенджере наплыв желающихВместо WhatsApp: Илон Маск порекомендовал Signal, и теперь в мессенджере наплыв желающих
В WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового годаВ WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года
Мессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом годуМессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом году
Fitbit заменит все проданные умные часы Sense из-за проблемы с датчиком ЭКГFitbit заменит все проданные умные часы Sense из-за проблемы с датчиком ЭКГ
Bose готовит полностью беспроводные наушники для активных пользователейBose готовит полностью беспроводные наушники для активных пользователей
Google обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователейGoogle обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователей
Американский суд послал повестку по WhatsApp. Вручение подтвердили галочкой в мессенджереАмериканский суд послал повестку по WhatsApp. Вручение подтвердили галочкой в мессенджере
Акции Apple упали из-за провала продаж iPhone в КитаеАкции Apple упали из-за провала продаж iPhone в Китае
Обратиться в техподдержку WhatsApp можно будет прямо из мессенджераОбратиться в техподдержку WhatsApp можно будет прямо из мессенджера
Почти половина пользователей iPhone в США думает, что их смартфоны поддерживают 5GПочти половина пользователей iPhone в США думает, что их смартфоны поддерживают 5G
Последние новости
Подгружаем последние новости