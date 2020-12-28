Свежее обновление MIUI 12 может приводить к циклической перезагрузке Redmi Note 8 Pro

Владельцы популярного смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro начали сообщать о серьёзных проблемах с последним обновлением MIUI 12, которое у некоторых привело к проблеме циклической загрузки. В настоящее время сбой касается европейских моделей Redmi Note 8 Pro и обновления прошивки с версией V12.0.3.0.QGGEUXM.

Amazon/Xiaomi

Чуть более недели назад началось развёртывание этого программного обновления MIUI 12 для европейских версий Redmi Note 8 Pro. Однако теперь выясняется, что обновление V12.0.3.0.QGGEUXM вызывает серьёзные проблемы у некоторых владельцев смартфонов, которые можно исправить только с помощью сброса настроек до заводских. Поэтому пользователям этого смартфона следует пока воздержаться от установки каких-либо обновлений прошивки.

Некоторые владельцы даже загрузили видео, которые показывают, как их Redmi Note 8 Pro застрял в режиме восстановления, а другие продемонстрировали, как их смартфон уходит в циклическую перезагрузку (аппарат во время старта перезагружается, и так происходит бесконечно). Модератор Mi Community отметил: «С этой проблемой сталкиваются не все пользователи», но это всё же достаточно серьёзная проблема, и Xiaomi следовало бы её поскорее исправить.

Один из пользователей отметил, что ему не удалось решить проблему ни с помощью Mi Tools, ни посредством Mi PC Suite, а полный сброс аппарата оказался едва ли не единственным вариантом, дабы снова начать нормально использовать телефон, однако эта процедура приведёт к потере данных. Поэтому, чтобы не рисковать, желательно дождаться следующей версии обновления V12.0.3.0.QGGEUXM.



