Обратиться в техподдержку WhatsApp можно будет прямо из мессенджера

Стало известно о том, что в скором времени пользователи WhatsApp смогут в случае необходимости обращаться в службу технической поддержки мессенджера прямо из приложений. Эта функция была замечена в одной из новых бета-версий WhatsApp и в настоящее время она находится на этапе тестирования.

По сообщениям сетевых источников, функция, упрощающая процесс обращения в службу поддержки мессенджера, появилась в бета версии WhatsApp 2.20.202.7. С её помощью будет значительно проще взаимодействовать с техподдержкой в случае возникновения каких-либо проблем в работе сервиса. Напомним, в настоящее время для получения помощи и решения разного рода вопросов пользователям WhatsApp приходится использовать электронную почту.

Новая функция позволит общаться с сотрудниками поддержки прямо в чате. При оформлении заявки потребуется описать проблему, а также указать информацию об используемом устройстве. После обработки запроса поступит соответствующее уведомления, а сама заявка перейдёт в статус исполненной.

Стоит отметить, что за последнее время WhatsApp получил немало полезных функций. Одной из последних стала возможность навсегда отключать уведомления в чатах. Кроме того, в скором времени разработчики планируют добавить поддержку нескольких устройств. Это означает, что пользователи смогут одновременно подключаться к учётной записи WhatsApp, используя для этого до четырёх устройств. Согласно имеющимся данным, эта функция разрабатывается уже несколько месяцев, но пока так и не стала общедоступной.



