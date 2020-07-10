Samsung готовит загадочный фитнес-браслет

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) сегодня появился новый патент компании Samsung, описывающий какое-то загадочное электронное устройство. Судя по опубликованным схематичным изображениям гаджета, речь идёт о новом фитнес-браслете.

К сожалению, информация в базе данных FCC практически ничего не сообщает об этом устройстве. Из неё можно разве что понять, что гаджет имеет поддержку протокола Bluetooth. Чуть больше говорит сама схема устройства.

Вероятно, устройство представляет собой новый фитнес-трекер. Об этом может говорить наличие элемента, похожего на датчик сердечного ритма. Последний раз компания Samsung выпускала фитнес-трекер в прошлом году. Это была модель Galaxy Fit. Возможно, устройство, о котором говорится в патенте, является обновлённой версией этого фитнес-браслета.

Прошлогодний фитнес-браслет Galaxy Fit

Появление патента в базе данных FCC не обязательно гарантирует скорый выход данного устройства на рынок. Однако весьма подозрительным является тот факт, что патент появился буквально за месяц до ожидаемого мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, которое состоится 5 августа. В его рамках компания собирается представить множество новых устройств. Среди прочих вещей Samsung анонсирует новые фаблеты серии Galaxy Note20, смарт-часы Galaxy Watch 3 и складные смартфоны с гибкими экранами. Однако предыдущие слухи и утечки ничего не говорили о новом фитнес-браслете.

Возможно, устройство из патента компания собирается представить в качестве своеобразного бонуса. Осталось дождаться презентации и убедиться в этом лично.



