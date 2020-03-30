Схема Honor 30 и характеристики указывают на 50-Мп камеру, как в Huawei P40

Схема Honor 30 и характеристики указывают на 50-Мп камеру, как в Huawei P40

По словам надёжных информаторов из @OnLeaks, в предстоящем смартфоне Honor 30 будет установлена ??флагманская камера, которая будет иметь много общего с недавно выпущенным Huawei P40. Источник опубликовал интересную схему Honor 30, включающую некоторые подробности о камере нового флагмана.

В соответствии с приведённым рисунком, у будущего устройства будет квадратный выступ на тыльной стороне, включающий три мощных датчика. Основной модуль получит 50-Мп датчик IMX7xx от Sony, способный объединять 4 пикселя в один по технологии Quad Bayer (размеры такого большого пикселя в таком случае составляют 2,24 мкм).

Второй модуль камеры — 12-Мп сверхширокоугольный модуль, которая также поддерживает объединение пикселей. Последний модуль — это 8-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим масштабированием. По слухам, тройная камера будет поддерживать технологию Huawei, получившую автоматическую фокусировку и название Octo Pixel.

Схема Honor 30 и характеристики указывают на 50-Мп камеру, как в Huawei P40

Приведённый дизайн выглядит довольно похоже на рендер Honor 30S. Оба устройства принадлежат к одной семье. В то время как Honor 30 является флагманским телефоном с однокристальной Kirin 990 5G, 30S будет поставляться с новым чипом Kirin 820 5G.

Ожидается, что Honor 30S будет официально представлен 30 марта, а когда прозвучат анонсы Honor 30 и 30 Pro — не ясно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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