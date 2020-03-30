Bendgate 3.0: новый iPad Pro мягкий, как сливочное масло

Новый iPad Pro не просто получил почти такой же процессор, как и предыдущая модель. Планшет унаследовал ещё одну особенность своего предшественника -— невероятно хрупкий корпус. Хотя Apple и смогла уместить в корпусе прежнего размера кардинально переработанный модуль камеры, исправить самый существенный недостаток предыдущей модели, она, по всей видимости, забыла.

notebookcheck.net

После выхода первых iPad Pro в новом дизайне Apple утверждала, что устройства превосходят высочайшие стандарты качества, однако на практике новые планшеты можно было сложить пополам, словно лист бумаги. Следовало ожидать, что за полтора года компания, позиционирующая свою продукцию в качестве устройств премиум класса, исправит этот дефект, открыто признать который ей так и не хватило сил. Но не тут-то было.

На популярном YouTube-канале EverythingApplePro появилось видео, в котором продемонстрировано, что сломать новый iPad Pro ничуть не сложнее, чем предыдущую модель. При просмотре ролика возникает ощущение, что жёсткость корпуса устройства в большей мере обеспечивается защитным стеклом, закрывающим лицевую часть — планшет сгибается практически без усилий.

notebookcheck.net

При просмотре видео можно заметить, что самыми слабыми местами на корпусе являются порт USB Type-C, отверстия микрофона и зона для беспроводной зарядки Apple Pencil. Конечно, мало кто решится преднамеренно гнуть столь недешёвое устройство, однако его можно совершенно случайно повредить при транспортировке.

notebookcheck.net

Впервые проблемы с жёсткостью корпуса возникли у Apple в далёком 2014 году, когда пользователи iPhone 6 и iPhone 6 Plus стали замечать нарушение геометрии своих новеньких смартфонов. Компания не признала проблему, однако уже через год, с выходом iPhone 6s, проблема была решена. Сохранив прежний дизайн, iPhone 6s получил совершенно новые, гораздо более прочные материалы корпуса, а особенно слабые места были дополнительно усилены.

notebookcheck.net

Почему Apple не решила проблему в обновлённом iPad Pro, остаётся загадкой. Рассчитывать на то, что компания официально признает дефект теперь уже тоже не приходится. Остаётся лишь надеяться, что в следующем поколении флагманского планшета проблема так или иначе исчезнет.



