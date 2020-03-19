Новый фитнес-трекер Fitbit Charge получит поддержку NFC

Новый фитнес-трекер Fitbit Charge получит поддержку NFC

Компания Fitbit, купленная в прошлом году IT-гигантом Google за $2,1 млрд, готовит к выпуску новый трекер физической активности, выполненный в виде браслета для ношения на запястье.

Устройство под названием Charge 4 придёт на смену модели Charge 3, которая была анонсирована ещё в августе 2018 года. Этот гаджет наделён монохромным OLED-дисплеем с поддержкой сенсорного управления, контроллером Bluetooth 4.0, акселерометром, высотомером и сенсором частоты сердечных сокращений.

Фитнес-трекер Charge 4, как ожидается, унаследует основную функциональность у модели предыдущего поколения. Встроенный модуль NFC позволит осуществлять платежи бесконтактным способом.

Между тем пока нет ясности по поводу наличия встроенного приёмника GPS. В случае его отсутствия пользователям для измерения ряда показателей физической активности придётся использовать новинку в паре со смартфоном.

Новый фитнес-трекер Fitbit Charge получит поддержку NFC

Гаджет получит защиту от воды на глубине до 50 метров. Время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора составит до семи суток.

Пользователи смогут отслеживать качество сна и изменения сердечного ритма в течение всего дня.

Официальный анонс трекера Fitbit Charge 4 ожидается в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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