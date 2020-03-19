Новый фитнес-трекер Fitbit Charge получит поддержку NFC

Компания Fitbit, купленная в прошлом году IT-гигантом Google за $2,1 млрд, готовит к выпуску новый трекер физической активности, выполненный в виде браслета для ношения на запястье.

Устройство под названием Charge 4 придёт на смену модели Charge 3, которая была анонсирована ещё в августе 2018 года. Этот гаджет наделён монохромным OLED-дисплеем с поддержкой сенсорного управления, контроллером Bluetooth 4.0, акселерометром, высотомером и сенсором частоты сердечных сокращений.

Фитнес-трекер Charge 4, как ожидается, унаследует основную функциональность у модели предыдущего поколения. Встроенный модуль NFC позволит осуществлять платежи бесконтактным способом.

Между тем пока нет ясности по поводу наличия встроенного приёмника GPS . В случае его отсутствия пользователям для измерения ряда показателей физической активности придётся использовать новинку в паре со смартфоном.

Гаджет получит защиту от воды на глубине до 50 метров. Время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора составит до семи суток.

Пользователи смогут отслеживать качество сна и изменения сердечного ритма в течение всего дня.

Официальный анонс трекера Fitbit Charge 4 ожидается в ближайшее время.



