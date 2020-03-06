Производство AirPods Pro Lite может начаться уже в апреле

По информации тайваньского издания DigiTimes, поставщики Apple начнут производство компонентов упрощённой версии AirPods Pro в конце первого или начале второго квартала текущего года. Выпуск наушников, как полагают в DigiTimes, будет налажен до средины апреля.

Производство AirPods Pro Lite может начаться уже в апреле

macrumors.com

DigiTimes продолжает называть наушники AirPods Pro Lite, но маловероятно, что Apple будет использовать это название. Подробностей об устройстве в данный момент очень немного. Есть вероятность, что наушники могут в конечном итоге оказаться AirPods третьего поколения с тем же дизайном и качеством звука, что и у AirPods Pro, но без функции активного шумоподавления.

Производство AirPods Pro Lite может начаться уже в апреле

macrumors.com

Ожидается, что новая модель наушников станет промежуточным звеном между AirPods второго поколения, цена которых составляет $159, и AirPods Pro, стоимость которых равна $249. Информации по поводу возможной даты выпуска новых наушников пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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