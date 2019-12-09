В WhatsApp появилась возможность устанавливать напоминания

Мессенджер WhatsApp подключил возможность устанавливать напоминания. Как сообщается на официальном сайте приложения, любой пользователь может в течение недели попробовать услугу бесплатно, а потом она будет стоить 190 рублей в месяц.

Напоминание в мессенджере устанавливается с помощью бота Any.do. Ему нужно отправить сообщение с указанием времени напоминания о событии или действии.

Когда придет время, Any.do отправит пользователю соответствующее напоминание в WhatsApp:

По данным мессенжера, «более 20 миллионов людей уже полагаются на Any.do, чтобы быть организованными и больше успевать».

Напомним, в начале ноября WhatsApp обновил настройки конфиденциальности, чтобы пользователи могли более эффективно контролировать, кто может приглашать их в группы.