Изображения чехлов для Samsung Galaxy S11 Plus «утекли» в Интернет

Изображения чехлов для Samsung Galaxy S11 Plus «утекли» в Интернет

Сетевые источники опубликовали изображения защитных футляров для будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S11 Plus, анонс которого ожидается в течение ближайших месяцев.

Ранее облик названного аппарата уже демонстрировался на концепт-рендерах. Представленные теперь изображения чехлов подтверждают конструктивные особенности новинки.

Изображения чехлов для Samsung Galaxy S11 Plus «утекли» в Интернет

В частности, сзади расположится многокомпонентный модуль камеры внушительных размеров. По слухам, в состав этой системы войдут 108-мегапиксельный основной сенсор, дополнительный датчик на 48 млн пикселей, блок с широкоугольной оптикой, сенсор ToF для сбора информации о глубине сцены и новый датчик Bright Night Sensor для ведения съёмки в условиях плохой освещённости. Говорится о 10-кратном оптическом зуме и о 100-кратном гибридном зуме.

Изображения чехлов для Samsung Galaxy S11 Plus «утекли» в Интернет

На изображениях также видно, что по центру в верхней части дисплея расположится небольшое отверстие для фронтальной камеры. В нижней части корпуса можно заметить симметричный порт USB Type-C.

Изображения чехлов для Samsung Galaxy S11 Plus «утекли» в Интернет

Смартфон будет предлагаться в модификациях на процессорах Qualcomm Snapdragon 865 и Samsung Exynos 990. Размер экрана Dynamic AMOLED QHD+, по слухам, составит 6,9 дюйма по диагонали. Питание якобы обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4900–5000 мА·ч.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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