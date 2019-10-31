WhatsApp подаст в суд на израильского разработчика шпионской программы

Администрация WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы Pegasus, созданной NSO Group из Израиля. Это будет первый случай, когда создатель мессенджера обращается в суд на частную компанию из-за шпионажа.

WhatsApp обвиняет NSO Group в том, что та в период с апреля по май 2019 года распространила свои шпионские программы на 1,4 тыс. мобильных устройств в 20 странах мира. С помощью программы Pegasus были взломаны смартфоны по меньшей мере 100 журналистов, «диссидентов» и правозащитников.

Уберечься от установки Pegasus на смартфон невозможно — даже непринятые сообщения и звонки позволяют заразить устройство. При этом злоумышленники получают доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве и могут записывать все разговоры.

NSO Group в свою очередь заявляет, что «категорически» отрицает свою причастность к атакам, пояснив, что технология компании Pegasus, о которой идет речь в иске и которую она продает властям различных стран, используется для спасения жизней.

Напомним, в августе компания по кибербезопасности Check Point Software Technologies обнаружила в WhatsApp уязвимость, которая позволяет хакерам изменять сообщения в личных и групповых чатах.

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