США могут ввести санкции против стран, использующих оборудование Huawei

США могут ввести санкции против стран, использующих оборудование Huawei

Похоже, американские власти не намерены отказываться от санкций, не позволяющих компаниям из США сотрудничать с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, поскольку давление на производителя не ослабевает.

Более того, стало известно о том, что правительство рассматривает возможность введения дополнительных санкций против своих союзников, использующих оборудование Huawei при построении сетей связи пятого поколения (5G). Об этом заявил заместитель помощника секретаря Госдепартамента по киберполитике Роб Страйер (Rob Strayer). Ранее американское правительство говорило о возможности исключения стран-союзников, использующих оборудование Huawei, из соглашения об обмене разведывательными данными. Также Стайер отметил, что временные лицензии не вечны и предназначены лишь для более плавного изменения условий ведения бизнеса. Какие именно санкции могут применяться к странам, не пожелавшим отказаться от оборудования Huawei, он не уточнил.

Напомним, китайская компания Huawei производит не только базовые станции 5G, но и другие компоненты, необходимые для построения инфраструктуры сетей. Американское правительство обвинило Huawei в шпионаже в пользу Китая и в мае этого года внесло в так называемый чёрный список, что поставило под угрозу поставки аппаратных и программных компонентов, выпускаемых компаниями из США. В настоящее время действует временная отсрочка, позволяющая американским компаниям взаимодействовать с Huawei. Санкции могут вступить в силу 19 ноября, когда закончится срок действия временной лицензии.

Вероятно, новое заявление представителей Госдепартамента связано с тем, что в октябре Европейский союз представит результаты собственной оценки рисков безопасности 5G-сетей в масштабах всего альянса. Члены Евросоюза должны будут согласиться с предложенными требованиями, которые включают в себя сертификацию, проведение испытаний и идентификацию некоторых поставщиков как «небезопасных».


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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