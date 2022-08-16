Дія готується ввести шеринг авто та посвідчення водія англійською

У додатку Дія вже незабаром з'являться нові послуги – шеринг автомобіля, а також посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ англійською мовою. Вже розпочався запис на бета-тестування цих послуг, повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Документи для водіїв англійською дуже стануть у нагоді українцям, які перебувають за кордоном.

Також у додатку Дія незабаром знову з'явиться послуга належного користувача. Вже готується її бета-тестування. Взяти участь у тестах можуть 2 особи – власник автомобіля та водій, який хоче стати належним користувачем.

Нагадаємо, у додатку Дія скасували багато послуг для водіїв після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. Але зараз ситуація з безпекою покращилася, тому в цьому мобільному додатку знову почали діяти послуги для водіїв.

Очікується, що в додатку Дія незабаром запровадять нову дуже корисну послугу для водіїв – розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Її появу раніше анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше Кабмін запропонував знову запровадити в Україні акциз на бензин, дизельне паливо та автогаз.