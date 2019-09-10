HMD перевыпустит Nokia 2720. Раскладушка с LTE обойдется в 89 евро

Китайская компания HMD, которая выкупила телефонный бизнес Nokia, представила на выставке IFA 2019 новую версию модели 2720. Это легендарная раскладушка, которую перезапускают в рамках линейки Nokia Originals, пишут AIN.UA.

HMD перевыпустит Nokia 2720. Раскладушка с LTE обойдется в 89 евро
Nokia 2720. Фото здесь и далее — The Verge

У новой 2720 сократилась толщина корпуса, внутри установили экран диагональю 2,8 дюймов, появилась поддержка двух SIM-карт и LTE. Телефон также можно использовать как точку доступа — он умеет раздавать Wi-Fi ближайшим устройствам.

Работает 2720 под управлением операционки KaiOS. Кроме стандартных приложений, в ней есть Google, Google Maps, WhatsApp, YouTube, Facebook и Google Assistant. На голосовом ассистенте делают особый акцент. Assistant можно использовать внутри системы, чтобы надиктовывать текст.

HMD обещает, что раскладушка проработает до 27 дней в режиме ожидания. Телефон оценили в 89 евро, продажи начнутся в сентябре.

Nokia 800

Также на IFA показали перезапуск Nokia 800. Главная особенность модели — защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также укрепленный корпус.

HMD перевыпустит Nokia 2720. Раскладушка с LTE обойдется в 89 евро
Nokia 800

Телефон может пережить падение на бетон с высоты до двух метров и подходит для использования в печатках. Стоимость устройства — 109 евро, выход запланирован на октябрь.

Nokia 110

HMD перевыпустит Nokia 2720. Раскладушка с LTE обойдется в 89 евро
Nokia 110

Последний анонс — обновленная Nokia 110. Это базовый аппарат за 18 евро, в котором появилась поддержка microSD-карт объемом до 32 ГБ, встроенное радио и простейшая камера.


Михаил Сапитон, AIN

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