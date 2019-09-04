Грядёт анонс Samsung Galaxy A20s: тройная камера и 6,49-дюймовый дисплей

Грядёт анонс Samsung Galaxy A20s: тройная камера и 6,49-дюймовый дисплей

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились изображения и частичные технические характеристики нового смартфона Samsung.

Аппарат имеет кодовое обозначение SM-A2070. На коммерческий рынок эта модель поступит под именем Galaxy A20s, пополнив ассортимент устройств среднего уровня.

Известно, что смартфон получит дисплей Infinity-V размером 6,49 дюйма по диагонали. По всей видимости, будет применена панель формата HD+ или Full HD+.

В тыльной части корпуса расположится тройная основная камера, но её конфигурация пока не раскрывается. Сзади можно также видеть сканер отпечатков пальцев.

Грядёт анонс Samsung Galaxy A20s: тройная камера и 6,49-дюймовый дисплей

Указаны габариты аппарата — 163,31 ? 77,52 ? 7,99 мм. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. В боковых частях можно заметить физические кнопки управления.

Samsung занимает лидирующую позицию по продажам смартфонов в мировом масштабе. По оценкам Gartner, во втором квартале текущего года южнокорейский гигант реализовал 75,1 млн сотовых аппаратов, заняв примерно 20,4 % глобального рынка. Таким образом, каждый пятый продаваемый в мире смартфон носит марку Samsung.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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