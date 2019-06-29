Новый Samsung Galaxy Fold выйдет в этом году

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold еще не успел выйти, а к релизу уже готовится его потомок. Как стало известно, новый складной мобильник из Кореи выйдет уже до конца текущего года.

О наследнике Samsung Galaxy Fold известно крайне мало – по слухам, если в основе оригинального аппарата лежат последние флагманы S-серии, то новый гаджет будет базироваться на бизнес-линейке Note. Это означает, что нас может ждать раскладушка с более строгим дизайном и, вероятно, более прочным корпусом и экраном. Впрочем, если вспомнить взрывающийся Note 7, то в качестве очередного Samsung Galaxy Fold начинаешь немного сомневаться.

Следующий складной мобильник Самсунг может оказаться крупнее оригинала – у того экран 7,3 дюйма по диагонали, ну а новый может стать 8-дюймовым. Появится поддержка стилуса S-Pen и отверстие в корпусе под него, а цена, вероятно, подскочит с текущих 2000 до 2500 или даже 3000 долларов США. Вопрос лишь в том, кто будет покупать складной корейский телефон за такие деньги после оглушительного фиаско первого Samsung Galaxy Fold, у которого отваливалось его главное достоинство – гибкий сенсорный экран.

Максим Мишенев, MobileDevice


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