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Realme 3 Pro против Honor 10 Lite: тест на скорость Realme 3 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 710, в то время как Honor 10 Lite использует чипсет Kirin 710. При этом оба аппарата, участвовавшие в тесте, имеют четыре гигабайта ОЗУ и работают под управлением ОС Android 9 Pie. Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале TechTag.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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