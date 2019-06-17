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Redmi K20 против Samsung Galaxy A70: тест на скорость Смартфон Redmi K20 оснащен чипсетом Snapdragon 730, а Samsung Galaxy A70 использует чипсет Snapdragon 675. При этом оба аппарата, участвовавшие в сравнении, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти. Ролик, посвященный тесту, был опубликован на YouTube-канале Zeibiz.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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