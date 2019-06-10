HMD Global поменяет принцип наименования смартфонов Nokia

Современные смартфоны Nokia, как известно, нужны лишь фанатам марки – при прочих равных они нередко стоят дороже своих ближайших конкурентов. Кроме того, в их таблице имен невозможно не запутаться, и это тоже отпугивает потребителей.



Руководство холдинга HMD Group, владеющего брендом Nokia, решило изменить принципы нейминга, сделав его более простым и понятным. Пока что неизвестно, как именно будут называться смартфоны Nokia нового поколения, но, по данным инсайдеров, их разделят на отдельные категории и подсерии, как это сделано у Samsung.



Другими словами, нас ждет несколько отдельных семейств смартфонов – от самых дешевых до топовых, с отдельной линейкой имиджевых моделей, как, например, Nokia 8 Sirocco. Мобильные телефоны, по всей видимости, переименование не затронет – современная Nokia эксплуатирует числовой 4-значный нейминг, как оригинальная Nokia много лет назад, и это вполне работает. Судя по всему, переименованные смартфоны Нокиа увидят свет уже во второй половине текущего года.