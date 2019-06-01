Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок

Samsung Galaxy Note 10 будет следующим флагманским смартфоном южнокорейского производителя. За последнее время в сети появляется все больше информации о грядущей новинке.

Согласно изданию Android Police, Galaxy Note 10 может лишится физических клавиш и 3,5 мм аудио-разъема. А внешние кнопки (питание, громкость, Bixby) будут заменены ёмкостными или чувствительными к рельефной текстурой на корпусе.

В свою очередь инсайдер Ice Univerce пишет, что Samsung действительно рассматривала отказ от механических кнопок, но после тщательного тестирования одного из прототипов будущего Galaxy Note 10 отказалась от этой идеи, посчитав это изменение слишком радикальным.

Предположительно, Galaxy Note 10 будет поставляться в четырех вариантах, два из которых с различным размером дисплея (6,28-дюймов и 6,75-дюймов) и два с поддержкой 5G-сетей. Официальный дебют гаджета состоится в августе текущего года.