Samsung Galaxy A70 против Galaxy A9: тест на скорость
Galaxy A70 оснащен чипсетом Snapdragon 675, в то время как Galaxy A9 — чипсетом Snapdragon 660. При этом оба смартфона, участвовавшие в сравнении, имеют шесть гигабайтов ОЗУ и работают под управлением ОС Android Pie.
Помимо теста скорость, блогер также провел тест камер аппаратов. Galaxy A9 оснащен тройной задней камерой с модулями 24, 10 и 5 мегапикселей, а Galaxy A70 — также тройной задней камерой с модулями 32, 8 и 5 Мп.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag.
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24.05.2019 23:19