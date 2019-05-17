Рассекречены предварительные характеристики флагмана Xiaomi Mi Mix 4

Подробности об электронной начинке пока еще не анонсированного флагмана Xiaomi Mi Mix 4 стали достоянием общественности благодаря инсайдерам. Характеристики могут измениться, но то, что известно сейчас, уже пробуждает интерес к этому мобильнику, появление которого запланировано на осень текущего года.



В первую очередь Xiaomi Mi Mix 4 получит экран 120 Гц с разрешением Quad HD+ и матрицей Super AMOLED, диагональ которой составит 6,5 дюйма. Ожидается поддержка HDR+ и дактилоскопа по всей поверхности. Также стоит отметить аж 100-ваттную зарядку, которая зарядит батарею 4500 мАч приблизительно за 1 час, если не сожжет его и заодно весь дом.



Xiaomi Mi Mix 4 также характеризуется сразу 64-мегапиксельной камерой, процессором Qualcomm 855 и 16 Гб оперативной памяти в топовой комплектации, пару которой составит 1-терабайтный внутренний накопитель стандарта UFS 3.1. В дополнение к перечисленному заявлена защита от воды по стандарту IP68. Что касается форм-фактора, то тут пока ничего неизвестно – Xiaomi Mi Mix 4 вполне может остаться слайдером, как и его предшественник, или вернуться к моноблочному корпусу с выдвижной фронтальной камерой.