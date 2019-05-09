OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro: стоимость и дизайн смартфонов со всех сторон

В преддверии выпуска новых смартфонов от компании OnePlus, OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, в сети каждый день появляется все больше и больше информации. На этот раз новыми сведениями о грядущих новинках поделился немецкий сайт WinFuture.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro

Источник раздобыл галерею маркетинговых изображений OnePlus 7 Pro, демонстрирующих устройство со всех сторон. В дополнение к ранее показанным цветовым вариантам Mirror Grey (зеркально-серый) и Nebula Blue (туманно-синий), представлены снимки OnePlus 7 Pro и в третьем новом цвете Almond (миндальный).

OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro

Опубликованные изображения ещё раз подтверждают, что грядущий OnePlus 7 Pro будет обладать изогнутым по бокам дисплеем без вырезом и рамок, а также тройной основной камерой. Фронтальная камера будет располагаться в выдвижном модуле. Дактилоскопический сканер, вероятно, будет интегрирован в дисплей, так как ни сзади ни сбоку его нет.

OnePlus 7

Базовая версия OnePlus 7 будет схожа на OnePlus 6T и получит экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Прямо над вырезом на верхней кромке располагается прорезь разговорного динамика.

OnePlus 7
OnePlus 7

Основная камера OnePlus 7 является двойной. На правой грани находится переключатель режимов уведомлений и кнопка питания, на левой – кнопки регулировки громкости. На нижней грани расположен разъем USB-C и решетка динамика.

Цены

Источником стоимости грядущих смартфонов стал индийский интернет-магазин, на сайте которого появилась детальная информация о характеристиках и ценах будущих новинок. Характеристики совпадают с предыдущими утечками.

OnePlus 7 Pro cost
OnePlus 7 cost

Базовый вариант OnePlus 7 в версии 6/128 ГБ ритейлер оценил в $562. Ценник на «прокаченный» OnePlus 7 Pro в конфигурации 8/128 ГБ составил $663, вариант с 10/256 ГБ обойдётся в $749. Стоимость топовой конфигурации с 12 ГБ ОЗУ не раскрыта – по слухам, она составит около $819.

Дата презентации

Презентация OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro пройдет 14 мая, одновременно в Нью-Йорке (США), Лондоне (Великобритания) и Бангалоре (Индия). Начало продаж запланировано на 22 мая. Предположительно, стоимость OnePlus 7 Pro составит от $749 до $799.


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