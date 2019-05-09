Huawei троллит Samsung большим рекламным щитом возле магазина конкурента

Технологические компании прибегают к различным рекламным трюкам для продвижения своих изделий, и компания Huawei не является исключением.

Недавно китайская компания была замечена за троллингом своего конкурента Samsung с помощью размещения большого щита с рекламой флагманского смартфона Huawei P30 возле фирменного магазина южнокорейской компании в Австралии.

Кстати, Huawei и раньше не считала зазорным размещать рекламу своей продукции рядом с магазинами конкурентов. В прошлом году перед запуском смартфона Huawei P20 китайская компания парковала грузовики с рекламными щитами возле магазинов Apple и Samsungs в крупных городах Великобритании

Компания Huawei в настоящее время занимает второе место на рынке смартфонов, уступая лишь Samsung. Согласно последним данным аналитической компании IDC, в первом квартале 2019 года у Huawei поставки смартфонов выросли на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как поставки Apple iPhone упали на 30 %, а у Samsung этот показатель снизился на 8 %.

Huawei, конечно, не единственная технологическая компания, которая любит сражаться с помощью рекламных билбордов. Например, Apple не является участником выставок Consumer Electronic Show (CES), но в этом году она охотно разместила рекламные объявления по всему Лас-Вегасу, где проходила CES 2019, чтобы намекнуть на проблемы у конкурентов из-за скандалов, связанных с обеспечением защиты хранящихся в памяти устройств данных.



