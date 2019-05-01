MNP в Украине: с 1 мая абоненты могут подавать заявки на перенос номера

C 1 мая 2019 года в сетях украинских мобильных операторов начинает работать услуга переноса номера (MNP). Об этом сообщает Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРСИ). MNP - это возможность для любого абонента перенести свой номер целиком из сети одного оператора к другому. Законодательно она существует в Украине с 2010 года, но запущена только сейчас. , пишут AIN.UA

Базу таких номеров администрирует Украинский центр радиочастот. Операторы провели масштабные работы по оборудованию своих сетей, построили локальные базы для перенесенных номеров, протестировали услугу и готовы ее внедрять, сообщает сайт регулятора. Почитать о том, на каких условиях должна предоставляться такая услуга, можно в частности на сайте НКРСИ, в соответствующем разделе.

«После майских»

Издание Liga.net обратило внимание, что даже с стартом работы услуги 1-го мая, перенести номер раньше 6-го мая не получится. Дело в том, что 1-е мая – государственный выходной, а значит заявку начнут рассматривать только 2-го. На обработку заявки нужно до 3-х рабочих дней. В результате, фактически работать услуга начнет только с 6-го мая.

Ранее редакция AIN.UA опросила основных операторов мобильной связи в Украине об их готовности включить MNP - все три компании сообщили, что услуга готова к запуску. Она будет бесплатной. Мы также публиковали материал о том, что такое перенос номера и как работает эта услуга. К примеру, абонент предоплаты не сможет ею воспользоваться анонимно, нужно предварительно регистрироваться у оператора.


Ольга Карпенко, AIN


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