Разборка Huawei P30 Pro показала конструкцию камеры с 5-кратным оптическим увеличением

Канал JerryRigEverything разобрал P30 Pro, благодаря чему мы можем взглянуть на то, как Huawei смогла вместить в корпус смартфона толщиной всего 1/3 дюйма камеру с 5-кратным оптическим зумом.

Поскольку толщина новых смартфонов постоянно уменьшается, некоторые производители вынуждены использовать инвазивные камеры для размещения всех необходимых компонентов. Однако для реализации 5-кратного оптического увеличения в тонком корпусе P30 Pro компания Huawei использовала другой подход. Датчик размещается не за объективом, а перпендикулярно ему. Дополнена такая конструкция перископической линзой.

Этот уникальный подход наверняка завоюет популярность в будущем и в других телефонах. Подобный дизайн можно использовать для создания камер даже с еще более высоким оптическим зумом.