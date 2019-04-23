Huawei рассказала о планах относительно 5G и подтвердила выход Mate X в июне

На международной конференции, проведённой Huawei для аналитиков, китайский гигант объявил о своих планах по выпуску устройств с поддержкой 5G. Согласно ним, Huawei Mate X — первый изгибаемый смартфон компании (и заодно первый с поддержкой сетей 5G) — по-прежнему намечен к выходу в июне этого года.

В сообщении также говорится, что китайская компания планирует выпустить ещё один аппарат 5G в октябре этого года. Таким образом, он должен стать третьим смартфоном 5G в портфеле Huawei после Mate X и Mate 20 X 5G, о которых уже было заявлено прежде. Новость о запуске Mate X в июне этого года пришла на фоне сообщений о задержке выхода Samsung Galaxy Fold из-за проблем, связанных с дисплеем прототипов, полученных журналистами.

Кроме того, компания собирается представить первый клиентский терминал 5G от Huawei в июне этого года, а несколько позже — запустить мобильный роутер Wi-Fi с поддержкой 5G. Существует также вероятность, что будущие серии Mate 30 и Nova тоже могут получить варианты с поддержкой сотовых сетей нового поколения.

Недавно Huawei сообщила о создании первого в отрасли 5G-модуля для подключённых автомобилей. Также несколько дней назад китайский производитель представил финансовый отчёт за первый квартал, сообщив в нём, что, несмотря на санкции США , ему удалось за три месяца отгрузить 59 млн смартфонов. Это хорошее достижение, учитывая, что Huawei намерена в этом году поставить на рынок не менее 250 млн телефонов.



