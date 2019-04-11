Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7

По состоянию на 29 марта, Xiaomi продала более 4 миллионов единиц смартфонов Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro по всему миру.

Redmi Note 7

Самой большой популярностью смартфоны пользовались в Индии и Китае. На официальной страничке Redmi India сообщается, что с момента запуска в феврале текущего года, было реализовано в совокупности более миллиона смартфонов Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. На китайском рынке было реализовано более одного миллиона Redmi Note 7 всего за три недели.

По прогнозам Xiaomi продажи новинок будут продолжать увеличиваться, а бренд Redmi уже продолжает наращивать темпы производства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Honor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скоростьHonor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее?Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее?
Игры в новом формате: Sharp создаёт гибкий смартфон для геймеровИгры в новом формате: Sharp создаёт гибкий смартфон для геймеров
Lenovo K6 Enjoy: смартфон среднего уровня с чипом Helio P22Lenovo K6 Enjoy: смартфон среднего уровня с чипом Helio P22
Honor View 20 против Huawei Mate 20 Pro: тест на скоростьHonor View 20 против Huawei Mate 20 Pro: тест на скорость
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung закрывает линейку бюджетных смартфонов Galaxy JSamsung закрывает линейку бюджетных смартфонов Galaxy J
Рендер Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 и выдвижной камерой глава бренда назвал фейкомРендер Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 и выдвижной камерой глава бренда назвал фейком
Xiaomi в прямом эфире показала, что Redmi 7 работает 18 дней от батареиXiaomi в прямом эфире показала, что Redmi 7 работает 18 дней от батареи
Snapdragon 855, 12 Гбайт ОЗУ и батарея на 4000 мА•ч: Xiaomi Pocophone F2 обрастает слухамиSnapdragon 855, 12 Гбайт ОЗУ и батарея на 4000 мА•ч: Xiaomi Pocophone F2 обрастает слухами
В Xiaomi нашли опасную уязвимостьВ Xiaomi нашли опасную уязвимость
Honor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скоростьHonor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 и выдвижной камерой показали на рендереRedmi 2 Pro с Snapdragon 855 и выдвижной камерой показали на рендере
Android Q Beta 2 получила поддержку складных смартфоновAndroid Q Beta 2 получила поддержку складных смартфонов
Samsung выпустит уменьшенную версию Galaxy Note10Samsung выпустит уменьшенную версию Galaxy Note10
Глава Xiaomi подтвердил уменьшение количества рекламы в MIUIГлава Xiaomi подтвердил уменьшение количества рекламы в MIUI
Последние новости
Подгружаем последние новости