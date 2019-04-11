Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7

По состоянию на 29 марта, Xiaomi продала более 4 миллионов единиц смартфонов Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro по всему миру.

Самой большой популярностью смартфоны пользовались в Индии и Китае. На официальной страничке Redmi India сообщается, что с момента запуска в феврале текущего года, было реализовано в совокупности более миллиона смартфонов Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. На китайском рынке было реализовано более одного миллиона Redmi Note 7 всего за три недели.

По прогнозам Xiaomi продажи новинок будут продолжать увеличиваться, а бренд Redmi уже продолжает наращивать темпы производства.