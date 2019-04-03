Xiaomi продала 1 000 000 смартфонов Mi 9 за месяц

Топ-менеджер Xiaomi Донован Санг обнародовал данные, подтверждающие высокий спрос на мобильные устройства Xiaomi.

Xiaomi Mi 9

Продажи Xiaomi Mi 9

Новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 SE, выпущенный в конце февраля 2019 года, всего за месяц разошлись тиражом более 1 000 000 и 500 000 единиц соответственно. И это с учётом того, что Xiaomi Mi 9 SE даже не доступен на международных рынках.

Продажи Xiaomi Mi 8 и Redmi Note 7

Прошлогодняя флагманская линейка Xiaomi Mi 8, с учетом SE и Explorer, разошлась тиражом 1 млн единиц приблизительно за 3 недели и 6 млн – за 4 месяца. Помимо этого, продажи за первый месяц недавнего Redmi Note 7 также достигла показателя 1 млн экземпляров.

Продажи Xiaomi Mi Band 3

Новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 также был продан тиражом 1 млн экземпляров за 6 месяцев.


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