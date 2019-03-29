Huawei: эра 6G придёт после 2030 года

Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G компании Huawei, обозначил сроки начала внедрения технологий мобильной связи шестого поколения (6G).

Huawei: эра 6G придёт после 2030 года

Изображения Huawei

В настоящее время мировая отрасль находится на начальном этапе коммерческого развёртывания сетей 5G. Теоретически пропускная способность таких сервисов будет достигать 20 Гбит/с, но поначалу скорости передачи данных будут примерно на порядок меньше.

Одним из лидеров сегмента 5G является Huawei. Компания активно внедряет соответствующие технологии, а также предлагает 5G-ориентированные транспортные решения, помогающие операторам активизировать развитие 5G.

В то же время начало коммерческого внедрения сетей 5G приведёт к активизации работ над технологиями сотовой связи шестого поколения. Разумеется, интенсивные исследования в данной области будет вести и Huawei.

Huawei: эра 6G придёт после 2030 года

Правда, как заявил господин Чаобинь, эпоха 6G наступит не ранее 2030 года. Вероятнее всего, такие сети обеспечат пропускную способность на уровне нескольких сотен гигабит в секунду. Впрочем, говорить о характеристиках 6G пока рано.

Между тем, по прогнозам ассоциации GSM, к 2025 году по всему миру будет насчитываться 1,3 миллиарда пользователей технологии 5G и 1,36 миллиарда мобильных устройств с поддержкой 5G. К тому времени глобальное покрытие сетей пятого поколения достигнет 40 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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