Рекламы в MIUI на смартфонах Xiaomi станет меньше

Основной доход Xiaomi приносит MIUI (её сервисы и реклама), тогда как смартфоны производителя продаются почти по себестоимости. Поэтому вряд ли когда-нибудь реклама полностью исчезнет из прошивки. Однако производитель пообещал вскоре уменьшить её количество.

MIUI 10

Директор по продуктам Xiaomi и руководитель подразделения по разработке MIUI, в своей переписке с пользователями на Weibo, сообщил, что реклама в MIUI будет «реорганизована». К сожалению, никаких подробностей представитель компании не раскрыл.

xiaomi-miui-10-advertising

Также неизвестно когда произойдет обещанная реорганизация. Возможно, количество рекламы уменьшится уже в следующей версии прошивки MIUI с номером 11, дебют которой состоится летом нынешнего года.

Напомним, что оболочка MIUI, которая используется в смартфонах Xiaomi, содержит встроенную рекламу. Из-за большого количества рекламы, некоторые пользователи стали называть MIUI ADUI.




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