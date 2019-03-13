Рекламы в MIUI на смартфонах Xiaomi станет меньше

Основной доход Xiaomi приносит MIUI (её сервисы и реклама), тогда как смартфоны производителя продаются почти по себестоимости. Поэтому вряд ли когда-нибудь реклама полностью исчезнет из прошивки. Однако производитель пообещал вскоре уменьшить её количество.

Директор по продуктам Xiaomi и руководитель подразделения по разработке MIUI, в своей переписке с пользователями на Weibo, сообщил, что реклама в MIUI будет «реорганизована». К сожалению, никаких подробностей представитель компании не раскрыл.

Также неизвестно когда произойдет обещанная реорганизация. Возможно, количество рекламы уменьшится уже в следующей версии прошивки MIUI с номером 11, дебют которой состоится летом нынешнего года.

Напомним, что оболочка MIUI, которая используется в смартфонах Xiaomi, содержит встроенную рекламу. Из-за большого количества рекламы, некоторые пользователи стали называть MIUI ADUI.