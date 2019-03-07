Corning работает над стеклом для гибких смартфонов

Одной из самых больших проблем в складных гаджетах является долговечность экрана. Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X выглядят безумно футуристично, но их дисплеи пластиковые, а они более подвержены царапинам, чем стеклянные дисплеи на обычных телефонах.

Однако издание Wired сообщает, что компания Corning уже работает над защитным стеклом Gorilla Glass для складных смартфонов с гибким дисплеем.

По словам генерального директор Corning Джона Бейна, пластиковые полимеры, используемые в новых складных устройствах, лучше подходят для многократного изгиба, но они не так долговечны, как стекло. Бэйн сообщил, что они работает над «ультратонким гибким стеклом толщиной 0,1 миллиметра, которое может изгибаться с радиусом от 3 до 5 миллиметров». Аппараты с таким стеклом могут быть толщиной от 6 до 10 мм.

Corning Incorporated также экспериментирует над сочетанием своего супергибкого стекла Willow Glass с действительно прочным стеклом Gorilla Glass. Тем не менее, технология комбинированного сгибаемого стекла, подходящего для складных гаджетов, все еще находится на стадии разработки.