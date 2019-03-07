Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

В третьем квартале текущего года компания Samsung, как ожидается, представит флагманский фаблет Galaxy Note следующего поколения. Ресурс PhoneArena на основе имеющихся неофициальных данных и утечек создал рендеры будущего аппарата.

Гаджет фигурирует под именем Galaxy Note 10. Без сомнения, новинка получит безрамочный дисплей. По слухам, размер панели составит 6,75 дюйма по диагонали против 6,4 дюйма у нынешнего фаблета Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

Экран будущего аппарата, предположительно, получит продолговатое отверстие, в котором расположится двойная фронтальная камера. Кроме того, говорится о наличии дактилоскопического сканера, интегрированного в область дисплея. Этот датчик якобы будет выполнен по ультразвуковой технологии.

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

В тыльной части Galaxy Note 10, если верить имеющимся данным, будет установлена четверная камера. Она объединит три традиционных датчика изображения и сенсор Time-of-Flight (ToF).

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

На концепт-рендерах в нижней части устройства можно видеть 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, симметричный порт USB Type-C и слот для стилуса.

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

Есть вероятность, что новинка сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Компания Samsung, разумеется, все эти сведения не подтверждает.

Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10
OPPO F11 Pro получил 48-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАчOPPO F11 Pro получил 48-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАч
Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15
31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств
Глава Huawei показал смартфон Huawei P30 ProГлава Huawei показал смартфон Huawei P30 Pro
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфонаSamsung Galaxy A60: характеристики и фото-рендеры смартфона
Фотокамера в Meizu Note 9 будет двойнойФотокамера в Meizu Note 9 будет двойной
Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10
Samsung предоставила Apple гибкие дисплеи для складных iPhoneSamsung предоставила Apple гибкие дисплеи для складных iPhone
Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660
Xiaomi представила Redmi Note 7 Pro с 48-Мп камерой по цене $196Xiaomi представила Redmi Note 7 Pro с 48-Мп камерой по цене $196
Samsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАчSamsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАч
Смартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 годаСмартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 года
Дебют Samsung Galaxy M30: смартфон-середнячок с тройной камеройДебют Samsung Galaxy M30: смартфон-середнячок с тройной камерой
Samsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАчSamsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАч
Последние новости
Подгружаем последние новости