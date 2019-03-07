Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета

В третьем квартале текущего года компания Samsung, как ожидается, представит флагманский фаблет Galaxy Note следующего поколения. Ресурс PhoneArena на основе имеющихся неофициальных данных и утечек создал рендеры будущего аппарата.

Гаджет фигурирует под именем Galaxy Note 10. Без сомнения, новинка получит безрамочный дисплей. По слухам, размер панели составит 6,75 дюйма по диагонали против 6,4 дюйма у нынешнего фаблета Galaxy Note 9.

Экран будущего аппарата, предположительно, получит продолговатое отверстие, в котором расположится двойная фронтальная камера. Кроме того, говорится о наличии дактилоскопического сканера, интегрированного в область дисплея. Этот датчик якобы будет выполнен по ультразвуковой технологии.

В тыльной части Galaxy Note 10, если верить имеющимся данным, будет установлена четверная камера. Она объединит три традиционных датчика изображения и сенсор Time-of-Flight (ToF).

На концепт-рендерах в нижней части устройства можно видеть 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, симметричный порт USB Type-C и слот для стилуса.

Есть вероятность, что новинка сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Компания Samsung, разумеется, все эти сведения не подтверждает.



