Samsung Galaxy Note 10 на концепт-рендерах: каким будет облик нового фаблета
В третьем квартале текущего года компания Samsung, как ожидается, представит флагманский фаблет Galaxy Note следующего поколения. Ресурс PhoneArena на основе имеющихся неофициальных данных и утечек создал рендеры будущего аппарата.
Гаджет фигурирует под именем Galaxy Note 10. Без сомнения, новинка получит безрамочный дисплей. По слухам, размер панели составит 6,75 дюйма по диагонали против 6,4 дюйма у нынешнего фаблета Galaxy Note 9.
Экран будущего аппарата, предположительно, получит продолговатое отверстие, в котором расположится двойная фронтальная камера. Кроме того, говорится о наличии дактилоскопического сканера, интегрированного в область дисплея. Этот датчик якобы будет выполнен по ультразвуковой технологии.
В тыльной части Galaxy Note 10, если верить имеющимся данным, будет установлена четверная камера. Она объединит три традиционных датчика изображения и сенсор Time-of-Flight (ToF).
На концепт-рендерах в нижней части устройства можно видеть 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, симметричный порт USB Type-C и слот для стилуса.
Есть вероятность, что новинка сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Компания Samsung, разумеется, все эти сведения не подтверждает.
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07.03.2019 16:27