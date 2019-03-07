Huawei представила бюджетный планшет HONOR Tab 5 со стереозвуком

Новый планшет компании Huawei обзавёлся двумя стереодинамиками и разгоняемым микропроцессором.

HONOR Tab 5

HONOR Tab 5 оснащён 8-дюймовым Full HD дисплеем, оборудован двумя динамиками Dolby Audio. В планшете используется два аудиочипа Smart PA, которые автоматически подстраиваются под просмотр или прослушивание определённого контента.

HONOR Tab 5

«Сердцем» HONOR Tab 5 стала система-на-чипе Kirin 710, изготовленyая по 12-нм техпроцессу, а за графику отвечает ARM Mali-G51 MP4 с технологией Turbo 2.0. Аккумулятор, установленный в планшете, имеет ёмкость 5100 мА*ч.

HONOR Tab 5

В Китае продажи планшета начнутся 12 марта.

Стоимость HONOR Tab 5 составляет:

  • 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флеш-памяти с Wi-Fi стоит $163, а с LTE – $209;
  • 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-памяти и Wi-Fi стоит $193, а с LTE – $224.


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