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Huawei представила бюджетный планшет HONOR Tab 5 со стереозвуком Новый планшет компании Huawei обзавёлся двумя стереодинамиками и разгоняемым микропроцессором. HONOR Tab 5 оснащён 8-дюймовым Full HD дисплеем, оборудован двумя динамиками Dolby Audio. В планшете используется два аудиочипа Smart PA, которые автоматически подстраиваются под просмотр или прослушивание определённого контента. «Сердцем» HONOR Tab 5 стала система-на-чипе Kirin 710, изготовленyая по 12-нм техпроцессу, а за графику отвечает ARM Mali-G51 MP4 с технологией Turbo 2.0. Аккумулятор, установленный в планшете, имеет ёмкость 5100 мА*ч. В Китае продажи планшета начнутся 12 марта. Стоимость HONOR Tab 5 составляет: 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флеш-памяти с Wi-Fi стоит $163, а с LTE – $209;

– $209; 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-памяти и Wi-Fi стоит $193, а с LTE – $224.

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